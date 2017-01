MosaïCanada: tout un cadeau de la Chine

Agrandir

Le croquis de Joyeuse Célébration de neuf Lions a été dévoilé en présence du député fédéral Greg Fergus, du représentant de l'ambassade chinoise Zhao Haisheng, du président et de la directrice générale de Mosaïcultures Louis L. Roquet et Lise Cormier, du représentant de la CCN Gary Lacey, de la députée provinciale Maryse Gaudreault et du maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin.

Patrick Woodbury, Le Droit