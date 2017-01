Activités culturelles «d'hiversifiées» à Gatineau

Pour l'occasion, la directrice artistique Dominique Laurent a coordonné ses choix vestimentaires à la programmation : colt à la ceinture, chapeau haut-de-forme et oisillons pendus à ses oreilles. Au visiteur de deviner l'inspiration de ce style fantaisiste du jour... « Vous ne voyez pas ? Steampunk /rétrofuturiste », s'amuse la directrice. Un genre artistique découvrir dans l'exposition collective Balivernes et Mélivernes (15 juin - 13 août), pensée pour le 150 e anniversaire de la Confédération.

Le mois de février bénéficiera d'une double célébration, celle du Patrimoine gatinois, pour mieux connaître l'histoire de la région et les acteurs qui la font revivre. Mais aussi le Mois de l'histoire des Noirs où spectacles, ateliers, dégustations, artisanat et animations familiales rythmeront les commémorations.

Enfin, à l'Espace Pierre-Debain dans le Vieux-Aylmer, toujours soucieux de présenter des pièces artisanales, on verra les instruments de musique en verre et en bois de Nicola Manville (25 janvier - 5 mars), les sculptures robustes et délicates de Lagaan (15 mars - 23 avril), les oeuvres sur coton, soie et lin de Solange Bellemare (4 mai - 11 juin), mais aussi les installations questionnant l'identité territoriale d'Isabelle Regout (21 juin - 20 août). Et pour finir, les oeuvres feutrées à la main d'Hannah Ranger (30 août - 15 octobre).

Aucun doute, l'art, cet hiver, n'hibernera pas.