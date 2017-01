2017: une année fort prometteuse

Le 150 e anniversaire de la Confédération attise toutes les attentes... Parmi les bonnes prises de la programmation ? La venue du Cirque du Soleil qui plantera son grand chapiteau aux abords de la rivière des Outaouais avec sa toute nouvelle production, Volta (3 au 27 août). On a aussi hâte de découvrir l'exposition commandée au photographe Rip Hopkins, Canada Canada , à la Galerie d'art d'Ottawa (28 avril au 11 juin) et à laquelle Le Droit a participé.

En danse, on conseillerait les yeux fermés la quasi-totalité de la programmation concoctée par Cathy Levy. S'il fallait faire des choix : les fantasques Ballets Trockadero de Monte Carlo (17 février), la compagnie Hervé Koubi et ses danseurs algériens et burkinabés (25 avril), ainsi que le projet Rencontr3s , une commande de créations associant trois chorégraphes à trois compositeurs canadiens (20 au 22 avril).

Half Moon Run revient en concert le 4 mars à la salle Odyssée, de quoi patienter avant de découvrir pour la première fois sur scène The Weeknd (28 mai) et Roger Waters (10 octobre), tous deux au Centre Canadian Tire.

Charles Richard-Hamelin sera à l'oeuvre avec Mozart et Tchaïkovsky les 8 et 9 mars, au CNA.

Toujours au CNA, on salue le retour de notre organiste punk préféré, Cameron Carpenter (15 et 16 février) ainsi que celui du pianiste virtuose Charles Richard-Hamelin, à l'oeuvre avec Mozart et Tchaïkovsky (8 et 9 mars).

Et autres nouveautés...

À quoi ressemblera le Salon du livre de l'Outaouais, sous la (nouvelle) présidence de Catherine Voyer-Léger ? Réponse du 23 au 26 février.

Trois grands musées de la région renouvelleront peut-être leur direction respective ; Patrimoine canadien recrute de nouveaux présidents aux Musée des beaux-arts, Musée canadien de la nature et Musée canadien de l'histoire. Une refonte culturelle serait-elle à prévoir ?

L'année 2017 sera celle des grandes célébrations et, qui sait, celle de possibles changements politiques culturels majeurs.