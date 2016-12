2016: pour que brille encore la lumière

« 2016, 2016, c'est pas une raison pour mourir ! » voudrais-je crier à pleins poumons. L'année qui s'achève a été particulièrement cruelle et sombre, accumulant les pertes d'André Melançon, René Angélil, Corno, Paul Demers, Matthiew Klinck, Rita Lafontaine, Marcel Dubé, Marcel Barbeau, Anique Poitras, Pierre Lalonde, Bob Walsh... Mais aussi celles de David Bowie, Carrie Fisher, Debbie Reynolds, Prince, George Michael et tant d'autres. Or, comme le chantait si bellement le lui aussi désormais regretté Leonard Cohen : « There is a crack in everything/That's how the light gets in ». À l'aube de 2017, c'est ce que j'ai envie de continuer à chercher partout, y compris à travers mes propres fissures : la lumière. Afin de faire reculer les zones d'ombres en les éclairant de l'essence même de l'art, capable de nous révéler à nous-mêmes.

Le Centre national des arts a annoncé, cette année, la mise sur pied d'un Théâtre autochtone, qui donnera - enfin ! - voix aux Premiers Peuples sur ses planches. En attendant d'entendre et de voir les premières productions de ce Théâtre qui trouvera sa place aux côtés des Théâtres anglais et français, l'Orchestre du CNA et son directeur artistique Alexander Shelley ont permis aux mots de la regrettée poète mikmaque Rita Joe de résonner haut et fort. Ils l'ont fait sertis dans l'écrin mélodique composé par John Estacio et en écho à la danse chorégraphiée par Santee Smith. Tout en (é)mouvances des corps et des âmes, la version multimédia d'I Lost My Talk m'habite et me berce encore.

D'hier à maintenant, la parole d'Une femme à Berlin, mise en scène par Brigitte Haentjens, s'est elle aussi révélée particulièrement percutante et bouleversante.

Ils et elles ont entretenu ma flamme

En cette année qui a vu Donald Trump être porté au pouvoir, d'autres attentats prendre nos tolérance et compassion en otages, et la culture du viol faire la manchette, j'ai aussi eu le privilège de me réchauffer l'esprit et le coeur au contact de femmes et d'hommes qui, par-delà les créateurs qu'elles et ils sont, s'avèrent d'abord et avant tout des êtres fondamentalement humains. Ils m'ont touchée, au point où il me fallait vous parler d'eux, raconter leur parcours, partager leurs réflexions, leur art, leur résilience, leurs espoirs.