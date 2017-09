La lumière intelligente

Alors que le courant de type AC accumule les mauvaises notes - longévité limitée, perte d'énergie, peu écologique, chaleur intense, dangers d'électrocution et de brûlures - le courant DC, ce jumeau incompris, pourrait bien devenir le courant de l'avenir. Les deux frères l'ont compris depuis longtemps et attendent, en quelque sorte, que le monde retrouve ses esprits et ... le bon mode de courant périodique.

Tous les systèmes d'éclairage de la jeune entreprise, qui a ouvert ses portes en 2013, peuvent s'intégrer à un concept de maison intelligente et être gérés par téléphone portable, ordinateur ou tablette.

Les efforts et les années de recherche des St-Jacques portent déjà fruit. On commence à les consulter pour différents projets et diverses problématiques. Une maison intelligente expérimentale à zéro consommation énergétique nette, érigée sur le campus du Conseil national de recherches du Canada, à Ottawa, est entièrement alimentée par panneaux solaires et turbines, et éclairée par Rimikon.