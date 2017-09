De main de maître

La triple médaillée aux Jeux panaméricains en nage synchronisée, Karine Thomas, plusieurs membres de l'équipe olympique canadienne de volleyball et de l'équipe paralympique de cyclisme, et bien des joueurs de hockey, entre autres, sont passés par les mains expertes des physiothérapeutes d'Alain Chénier.

Le nombre de clients «célèbres» est tel qu'Alain Chénier a installé une sorte de «Wall of Fame» regroupant les portraits de ses clients les plus médiatisés.

Le président et fondateur de PhysioOutaouais, Alain Chénier

«Nous avons des liens avec beaucoup de joueurs de hockey professionnel, des Sénateurs, d'un peu partout. Les joueurs du Midget AAA , ça fait des années que nous les suivons. Tous les gros joueurs qui sont passés par le Midget AAA et qui sont pros aujourd'hui ont tous été clients chez nous», explique M. Chénier.

Bien connu dans la région, où la bannière est installée depuis 1993, PhysioOutaouais est aujourd'hui le plus important réseau de cliniques de physiothérapie en Outaouais. Chaque année, 12 000 patients s'inscrivent dans l'une des neuf établissements du réseau.

Une petite armée de fourmis spécialisées y travaille pour dénouer les corps, meurtris par les accidents de travail ou de la route, les blessures sportives ou tout simplement le vieillissement. Tout y passe : maux de dos, de cou, de tête, tendinites, bursites, capsulites, entorses et fractures.

Près de 50% des cas traités sont reliés à des problèmes de colonne vertébrale et de dos, et plus de 70% de la clientèle du réseau consulte à titre privé.

«La profession est en croissance, sauf qu'elle ne peut pas croître plus vite que nous avons de diplômés», raconte l'entrepreneur.

En tout, une quarantaine de physiothérapeutes, deux médecins, une nutritionniste, deux consultants en «performance mentale», quatre massothérapeutes, un kinésiologue et deux ergothérapeutes s'activent dans les différentes cliniques de Gatineau, Hull et Aylmer du réseau.