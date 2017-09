 Prêts à relever le Défi des entreprises de Gatineau? 

CHRONIQUE - COLLABORATION SPÉCIALE / Vous cherchez une activité amusante qui vous permettra de renforcer l'esprit d'équipe de votre entreprise en plus de faire une bonne action ? Le Défi des entreprises s'adresse à vous.

La prochaine édition a lieu le 26 octobre à la Sporthèque et il reste encore quelques places à combler avant d'afficher complet.

Concoctez-vous une équipe de quatre personnes motivées, trouvez-vous un costume rigolo, pratiquez ensemble un cri de ralliement et soyez prêts pour une journée remplie d'activités et de bon temps entre collègues et autres entreprises.

Vocation changeante

Ayant vu le jour dans les années 1980, le Défi était jadis sous l'aile de Kinexsport Gatineau et avait une vocation qui prônait l'activité physique tout en faisant don des profits à un organisme de charité. Après une pause de presque six ans, la Fondation du Cégep de l'Outaouais a décidé de faire renaître cet événement et c'est la Sporthèque qui a repris le flambeau depuis deux ans.

Aujourd'hui, le Défi a encore comme objectif de faire bouger les participants et d'amasser des fonds, mais d'autres volets se sont rajoutés. Les activités sportives côtoient les activités ludiques et intellectuelles pour le plus grand bonheur des équipes inscrites.

Formule gagnante

Depuis deux ans, nous retrouvons les trois présidents d'honneur à la tête de l'événement; Élaine Dupras (Sporthèque), Daniel Gingras (Nordik Spa-Nature) et Marie-Andrée Pelletier (JPL Construction). Mme Dupras a aussi été nommée présidente de la campagne de financement 2017-2018 de Centraide Outaouais. Il allait donc de soi que les profits du Défi des entreprises de cette année soient versés à Centraide.

Bien que la formule reste sensiblement la même tous les ans, les activités organisées demeurent secrètes jusqu'à la journée du Défi, question de rendre le processus plus équitable et plus amusant.

S'impliquer autrement

Pourquoi les entreprises devraient-elles participer au Défi ? Parce qu'elles peuvent faire d'une pierre trois coups avec du «teambuilding», du réseautage et un don à une cause. «Les gens doivent avoir un incitatif pour participer aux collectes de fonds. Avec le Défi, les gens peuvent réseauter et créer des liens», constate Mme Dupras.

Vous pouvez aussi vous impliquer en tant que bénévole pour la journée et la soirée, si le coeur vous en dit.