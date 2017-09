 Économie du partage : légiférer pour mieux protéger le public 

Les gouvernements devraient légiférer davantage pour mieux protéger le public face à la montée en puissance des plateformes électroniques que sont Uber et Airbnb, estiment les experts.

«Le gouvernement est un peu à la remorque (...) et dans ce cas-ci, ça évolue rapidement», indique le professeur et économiste de l'UQO, Mathieu Perron-Dufour.

Mathieu Perron-Dufour, professeur et économiste à l'UQO

M. Perron-Dufour indique que la popularité des Airbnb fait grimper les prix des loyers à certains endroits et crée des «quartiers de party» ou encore des «quartiers fantômes» en période de haute ou de basse saison.

Professeur de droit et à l'école de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa, Gilles LeVasseur

L'expert fait remarquer que faute de législation, certains édifices à condominiums ont commencé à mettre des règles en place pour limiter l'accès aux Airbnb.

«De plus en plus, on voit des restrictions qui sont déposées pour empêcher les abus dans les logements. Mais si ce n'est pas inscrit dans le bail, alors tu ne peux pas l'imposer», dit-il.

M. LeVasseur indique qu'actuellement, les gens peuvent se tourner vers les petites créances en cas de grabuge. Il s'agit toutefois d'une procédure complexe, dit-il, surtout si les visiteurs en cause habitent dans un autre pays.

Selon lui, les gouvernements devraient imposer aux fournisseurs que sont, par exemple, Uber et Airbnb des obligations de contrôle et de transparence.

«Ce qui arrive, c'est qu'ils disent être juste un intermédiaire et ne sont donc pas imputables. Or, ils devraient aussi participer à la protection du public», soutient M. LeVasseur.

Taxe touristique

Pour le moment, le gouvernement du Québec a néanmoins conclu récemment une entente avec Airbnb sur la perception de la taxe d'hébergement de 3,5 % pour chaque location d'une unité. Il s'agit d'une première au pays.