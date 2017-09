Devenir un meilleur leader

«Deux tiers du temps d'un gestionnaire sont passés en relation avec les autres. Avec les nouvelles technologies, ces relations sont d'autant plus importantes.» Ginette Gaudreault est responsable du programme de leadership offert par La Cité des affaires depuis maintenant trois ans. Ce programme est destiné à tous ceux qui travaillent dans un poste de gestion et qui souhaitent améliorer leurs compétences dans le domaine.

«Ce n'est pas tant pour quelqu'un qui aspire à devenir gestionnaire, parce que c'est un programme vraiment pratico-pratique. Ce que tu apprends durant le cours, il est possible de l'essayer dès lendemain au travail. La semaine suivante, le groupe se rencontre et discute de ce que chacun a testé, accompli et de ce qui n'a pas fonctionné, etc.»

Le participant idéal serait un gestionnaire qui compte cinq à dix ans d'expérience, et qui n'a pas eu de formation au préalable.

Pour les gestionnaires de tous âges

Même les gestionnaires qui comptent une plus longue feuille de route peuvent bénéficier de ce séjour sur les bancs de La Cité. À titre d'exemple, Ginette Gaudreault cite l'expérience de l'un des anciens du programme.

«J'ai rencontré un des participants qui était un gestionnaire depuis une quinzaine d'années et qui n'avait jamais eu de formation. Le programme de leadership lui a offert une meilleure confiance et de l'assurance. Il s'est rendu compte qu'il n'est pas sûr de lui-même. Le programme lui a confirmé où étaient ses forces et ses faiblesses. Aujourd'hui, ce participant se sent équipé lorsqu'il arrive devant une situation difficile. Pour lui, le programme a été un 'eye‑opener'. »

Sur mesure pour les entreprises

Le programme de leadership rassemble des individus de plusieurs secteurs, et ce, autant du public, du privé que du communautaire. L'équipe de La Cité des affaires offre aussi des ateliers de formation sur mesure pour les entreprises. Plus de 16 modules de formation peuvent être offerts directement sur les lieux de travail par une formatrice.

Comment s'inscrire?

Les gestionnaires intéressés par le programme peuvent s'inscrire en contactant Ginette Gaudreault au 613 742-2483 poste 2084 ou ggaudr@lacitec.on.ca.