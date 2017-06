La circulation risque d'être perturbée ce matin sur la route 323 en direction de Montebello et ce ne sera pas uniquement à cause du Rockfest. Une poignée de propriétaires indépendants de stations-service du nord de la Petite-Nation et des élus de la MRC de Papineau comptent manifester aux abords de la voie publique vers 8h, à Namur, en guise de protestation contre le rabais de taxes sur l'essence pour les régions frontalières avec l'Ontario.

La mesure instaurée en avril 2015 par le gouvernement Couillard afin d'encourager la compétitivité des détaillants près des frontières avec la province voisine est en train de «tuer» les propriétaires en périphérie de la zone bénéficiaire de la réduction de taxes, peste Fernand Jemme, propriétaire du Pétro-T à Namur et instigateur de la manifestation.

Un rabais de taxes pouvant aller jusqu'à 2,3 sous par litre d'essence est accordé aux stations-service localisées à moins de 20 kilomètres de la frontière ontarienne. Dans la Petite-Nation, certains propriétaires plus au nord se retrouvent tout juste en dehors de cette zone et doivent rivaliser avec leurs compétiteurs situés à Papineauville ou Saint-André-Avellin par exemple.