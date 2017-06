De père en fille

Benoit Sabourin

Le Droit Le Droit Suivre @benski06 Quand Yves Gagnon a fait l'achat en 1973 de la quincaillerie de son père, à Chénéville, rien ne laissait présager que l'entreprise qu'il était sur le point de fonder allait un jour devenir un chef de file en matière de rénovation au Québec. Quarante-quatre ans plus tard, le Groupe Yves Gagnon, maintenant dirigé par sa fille Geneviève, compte six succursales au Québec et embauche 350 employés. Entrevue avec deux entrepreneurs liés par le sang et l'instinct.

Yves Gagnon avait 22 ans lorsque son père William lui a offert d'acquérir sa quincaillerie qui faisait «24 par 24». Il était pourtant loin d'être destiné à une carrière dans le monde de la quincaillerie. Yves Gagnon souhaitait initialement devenir médecin. Après avoir étudié en sciences pures, il est devenu brièvement professeur de chimie dans un collège privé à Montréal. Comme quoi l'avenir peut réserver bien des surprises, l'appel des affaires s'est manifesté sans avertissement pour le jeune homme. «J'avais reçu une offre pour aller travailler au nord de Vancouver. Mon père m'a offert de rester ici et d'acheter. Je n'ai pas hésité. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. C'était l'instinct», confie l'homme âgé de 67 ans, aujourd'hui retraité. Yves Gagnon partait de loin. Il ne connaissait même pas les différentes essences de bois à ses débuts. Bois de Construction Chénéville inc. - c'était le nom du magasin à l'époque - ouvrait à 7 h le matin et fermait ses portes à 18 h, six jours par semaine. Avec son épouse Diane et M. Brière, son seul employé à l'époque, M. Gagnon s'occupait des livraisons et chargeait «à la mitaine» le ciment dans le camion de l'entreprise. Il touchait à toutes les facettes du travail de quincaillier.

«J'ai tout appris sur le terrain. Je n'avais pas de formation pour être dans le commerce. Chimiste, c'est loin de cette branche, mais mon père était très entrepreneur et avait plusieurs commerces. Probablement que je ne suis pas tombé loin de l'arbre. Ça dormait en moi et à un moment donné, ça s'est éveillé», lance l'homme d'affaires, qui a été président et chef de la direction du Groupe BMR de 1995 à 2015. L'expansion Premier détenteur d'une bannière Rona au Québec, le quincaillier de la Petite-Nation a adhéré à BMR en 1980. Petit à petit, le Groupe Yves Gagnon a pris de l'expansion. Sa première acquisition a été le magasin de Saint-Jean-sur-Richelieu, en 1989. Le quincaillier a ensuite ouvert un nouveau magasin à Chénéville en 2005. Durant la même année, il fait l'achat de Coupal & fils inc., à Mont-Tremblant. Les succursales de Saint-André-Avellin et de Saint-Jean-sur-Richelieu - une deuxième pour cette municipalité - ont ouvert leurs portes en 2012. Les deux bâtiments ont été les premiers BMR Éco Attitude à voir le jour au Québec. Éclairage naturel en abondance, plancher radiant, système de récupération de chaleur, mur végétal visant à purifier l'air, ces centres de rénovation ont été construits selon les pratiques européennes en matière d'efficacité énergétique et d'écologie. «Nous ne voulions pas être LEED, nous voulions être plus que ça», souligne fièrement Yves Gagnon. Passer le flambeau

Agrandir Le fondateur de BMR Groupe, Yves Gagnon, et sa fille, la directrice générale de l'entreprise, Geneviève Gagnon Patrick Woodbury, Le Droit