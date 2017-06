Prisonnier du succès

Marc Gauthier

Collaboration spéciale Le Droit Le Droit La fiancée de Chris Bisson aimait tellement jouer au jeu Escape the room sur son ordinateur qu'un jour, il l'a enfermée dans son appartement et lui a préparé une série d'énigmes à résoudre. «Si tu réussis les épreuves, je t'emmène déjeuner au restaurant.»

Aujourd'hui, pour gagner sa vie, Chris Bisson conçoit des énigmes destinées à des milliers de clients. Il est le cofondateur de Escape Manor, un jeu où les gens se font emprisonner dans une pièce et doivent s'échapper en trouvant la solution à des énigmes dans un temps limite, le plus souvent en moins d'une heure. Environ six joueurs participent à l'épreuve. Le concept est né en Asie au milieu des années 2000 et a rapidement conquis l'Occident. «En 2014 (novembre), quand nous avons ouvert notre premier emplacement sur la rue Queen à Ottawa, nous étions la 22e entreprise du genre en Amérique. Aujourd'hui, nous en dénombrons environ 5 000 sur le continent» raconte Chris Bisson.

L'entreprise compte maintenant six emplacements à Ottawa, un à Cornwall et le tout dernier se trouve à Brisbane en Australie! Il ne s'agit pas de franchises, mais plutôt de partenariats. «Comme il est difficile de vérifier à distance la qualité des installations, nous préférons aider les compagnies à démarrer et ensuite, nous prenons une part des profits», explique l'entrepreneur qui s'est taillé une place dans le palmarès 2017 Forty Under 40 de la région de la capitale nationale. Deux de ces emplacements (sur le Marché By et sur Wellington) appartenaient à des concurrents. Escape Manor les a achetés. La force de l'accueil Chris Bisson a fondé l'entreprise avec son ami Billy Rogers il y a deux ans et demi. Deux partenaires se sont joints à eux par la suite, Steve Wilson et Neil Schwartz . Les quatre hommes sont originaires d'Ottawa et ils ont presque tous de l'expérience dans le domaine du spectacle et du service à la clientèle, notamment en hôtellerie.

Agrandir Le président et cofondateur d'Escape Manor, Chris Bisson Patrick Woodbury, Le Droit