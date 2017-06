Une entrepreneure engagée

CHRONIQUE - COLLABORATION SPÉCIALE / Catia Céméus a depuis toujours l'âme philanthrope et cet aspect de sa personnalité se reflète bien dans son profil entrepreneurial.

Aujourd'hui fondatrice et directrice de l'entreprise d'organisation d'événements Kimdja, elle allie à merveille son côté femme d'affaires et son côté humain.

De cause à événement

Son entreprise se spécialise dans l'organisation d'événements corporatifs, notamment les campagnes de financement. En réfléchissant de quelle façon elle pouvait redonner à sa communauté, Catia s'est dit qu'elle pouvait certainement utiliser ses talents d'organisatrice et son souci du détail pour venir en aide à des organismes qui lui tiennent à coeur.

Étant elle-même d'origine haïtienne, elle souhaite s'impliquer auprès des femmes en situation minoritaire. Elle a notamment participé à l'organisation du 10e gala des prix du Réseau Affaires Femmes (RAF), qui honore et célèbre les femmes noires francophones et francophiles entrepreneures de la région de la capitale nationale. Cette année, c'est dans le cadre de la Journée internationale de la femme que s'est tenu cet événement d'envergure.

Naissance des mardis philanthropes

C'est en septembre prochain qu'aura lieu le premier mardi philanthrope qui consiste en un jumelage entre une entreprise bien établie et une fondation qui désire amasser de l'argent.

Ces mardis se tiendront sous une formule de cocktail dînatoire trois ou quatre fois par année dans l'espace de coworking Créagora, partenaire du projet.

«Ça fait deux ans que ça mijote. Je voulais trouver la bonne façon de redonner à la communauté, sans m'éparpiller», explique la jeune entrepreneure. De plus, ce type d'événement permet à des entreprises plus petites ou en démarrage de participer à une activité de financement selon ses moyens. En achetant une table pour le cocktail dînatoire, l'entreprise fait du renforcement d'équipe tout en donnant à une fondation ou à une cause qui lui est chère. Le meilleur des deux mondes quoi!

Intéressé d'en apprendre davantage ou de vous procurer des billets pour cette première ? Vous pourrez le faire via la page Facebook de l'événement, le site web kimdja.com ou chez Créagora.

À parier que ce nouveau type d'événement sera un succès. Et quelle belle façon pour Catia de mettre à profit son expertise et sa générosité. Chapeau !