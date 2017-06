Comment financer son projet?

Qu'ont en commun la Banque de développement du Canada (BDC) et les Fonds régionaux de solidarité FTQ? Ils sont au service des entreprises et offrent des prêts sur le long terme. Tour d'horizon des sources de financement disponibles pour les entrepreneurs de l'Outaouais.

«La Banque de développement du Canada (BDC) est la seule banque qui a pour client uniquement des entrepreneurs», explique fièrement Martin Richer, directeur du centre d'affaires de la BDC en Outaouais. L'organisation qui soutient entre 400 et 500 entrepreneurs dans la région se distingue par ses services de financement direct aux entreprises, de consultation et de financement de capital de croissance.

M. Richer rappelle que la BDC n'est pas une banque traditionnelle. «Une institution financière conventionnelle a des comptes à rendre à ses actionnaires. Nous sommes aussi très rentables, mais notre mandat est différent et c'est pourquoi nous pouvons prendre de plus gros risques. Notre actionnaire, c'est le gouvernement et notre mandat, celui de promouvoir la croissance des entreprises de la région», explique-t-il.

Pour les types d'entreprises

Les entreprises de toutes tailles sont admissibles à du financement que ce soit pour le démarrage, la croissance ou la relève. Édith Gaudet, directrice régionale en Outaouais pour les Fonds régionaux de solidarité FTQ, est fière de la variété de financement offerte aux entreprises d'ici.

«Les Fonds régionaux de solidarité font des investissements de 100 000 $ à trois millions de dollars. Nous travaillons aussi en collaboration avec les fonds de solidarité qui offrent du financement plus élevé. Donc, les projets qui demandent un fonds de plus de trois millions, nous allons le faire, mais nous allons le traiter en collaboration avec les fonds de solidarité à une échelle supérieure»,

explique Mme Gaudet.

Comment obtenir un financement?

Intéressé à concrétiser un projet? La BDC offre un service complémentaire en ligne pour les prêts de moins de 100 000$.