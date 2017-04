À l'avant-garde depuis trois générations

« À bon travail, bonne récolte », telle est la devise des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR). C'est dans cette région que l'entreprise familiale Carrière & Poirier Équipement Ltd. offre depuis trois générations une expertise en matière d'équipements motorisés.

« En 1978, mon père André Poirier a fait le choix stratégique d'arrêter de vendre la ligne d'équipement Massey Ferguson. C'était une décision critique. Il a carrément laissé tomber la compagnie qui lui rapportait son pain et son beurre depuis 20 ans », raconte avec une pointe d'admiration Michel Poirier, l'actuel président de l'entreprise.

Déambuler sur la route 17, dans l'Est ontarien, c'est inévitablement apercevoir les reflets orangés qui émanent des 220 engins Kubota exposés sur le vaste terrain de sept acres. En arrière-plan, de massifs bâtiments colorés, qui rappellent eux-aussi l'image de marque du fournisseur principal, complètent le portrait du site. Cette entreprise familiale a été fondée par le grand-père maternel de Michel Poirier, René Carrière. À la fin des années 1950, ce dernier a consolidé son entreprise en convaincant les cultivateurs de prendre le virage mécanique et d'opter pour des tracteurs Massey Ferguson.

«Ce fut la meilleure décision de notre parcours. La gamme Kubota, limitée à quatre machines à l'époque, a vite évolué. L'équipement de construction est devenu une priorité. Avec cela, mon père a pu aider plusieurs centres de location dans la grande région de Gatineau à s'équiper à leurs débuts», raconte le président, en soulevant l'importance des partenariats d'affaires à long terme.

Expertise des produits

Carrière & Poirier opte exclusivement pour la qualité, ce qui restreint les associations avec les fournisseurs. Cette stratégie garantit néanmoins un savoir-faire et une expertise. «Les modèles évoluent très vite, il faut rester à l'affût constamment. Le partenariat avec Kubota permet cette avance et nous assure des formations intensives», explique le président. L'entreprise propose depuis deux ans un service mobile disponible 24 heures afin de se démarquer et d'accommoder les utilisateurs de souffleurs à neige commerciaux, ces clients ne pouvant pas être restreints par d'interminables délais de service lors des moments de pointe.

La qualité fait la renommée