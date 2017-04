 Marché de l'habitation : renouer avec la croissance 

Geneviève Turcot

Collaboration spéciale Le Droit Le Droit Entre les prévisions de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), les carnets de vente des constructeurs et l'avis de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), les opinions divergent. La région de Gatineau-Ottawa connaît-elle une croissance des mises en chantier ? La réponse semble se cacher dans le marché locatif.

Après avoir touché un creux historique en 2015, avec seulement 1 584 nouvelles unités construites sur son territoire, son plus faible taux en 15 ans, Gatineau assistera à une relance de la construction résidentielle à partir de 2017, selon les plus récentes données sur les Perspectives du marché de l'habitation de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Les mises en chantier se situeront entre 1 650 et 1 950 en 2017, pour atteindre jusqu'à 2100 en 2018. Un accroissement qui sera principalement ressenti dans le segment des logements collectifs, à savoir les maisons jumelées, les maisons en rangée et les appartements. Ce segment devrait représenter près de 25% des mises en chantier sur le territoire gatinois. Recul de -26% ? Des chiffres qui semblent beaucoup trop positifs aux yeux de l'APCHQ. «Nous n'arrivons pas du tout au même constat. De notre côté, nous prévoyons un recul de -26% des mises en chantier pour l'Outaouais et de -18% pour l'ensemble du Québec. Et si l'on compare à 2012, qui était un sommet, c'est une baisse de -58%», explique François-William Simard, vice-président du développement stratégique et des communications de cet organisme privé à but non lucratif qui regroupe 17 000 membres à travers la province. Cette diminution devrait se faire ressentir jusqu'en 2020.

La raison principale pour expliquer ce recul selon l'APCHQ est le récent resserrement des règles hypothécaires annoncé par le gouvernement fédéral en octobre dernier. Les nouvelles règles, entre autres, limitant l'amortissement brut et l'amortissement total (qui ne doivent pas dépasser 39% et 44% respectivement), freinent l'accès à la propriété, toujours selon l'APCHQ. «Pour nos membres, il y a un impact direct sur une baisse des activités. En revanche, le secteur de la rénovation va bien. Nos membres doivent d'ailleurs se diversifier.» Directeur général chez Junic, Nicolas Tremblay partage plutôt le discours optimiste de la SCHL, même qu'il trouve les chiffres avancés par l'organisme plutôt conservateurs. Son entreprise vient de lancer une nouvelle phase de maisons en rangée, Galerie 151. «Pour nous, les mises en chantier vont augmenter cette année et l'an prochain», précise-t-il. Même son de cloche chez Brigil, qui multiplie les projets des deux côtés de la rivière des Outaouais. «Nous sommes en pleine croissance, nous parlons de mises en chantier pour la région de 2500 unités», confirme le président et fondateur Gilles Desjardins. Logements locatifs

Selon la SCHL, les logements locatifs représenteront de 30 à 45 % des mises en chantier d'ici 2018. Marco Parisien, président de Parisien Construction, confirme que ce secteur est en plein essor. «Évidemment, chaque constructeur a son créneau et nous, c'est vraiment le logement locatif. Nous avons une forte demande pour des multilogements.» Au cours des 17 derniers mois, Parisien Construction a livré près de 252 portes à des investisseurs. Un projet qui frôle les 30 millions $. «C'est une tendance qui est très forte, admet Marco Parisien. Nous avons des investisseurs qui achètent deux à trois 14 logements. Je crois que l'on peut dire que le locatif connaît une nouvelle vague. Nous offrons sur le marché des logements luxueux flambant neufs pour moins cher que les condos plus âgés offerts en location.» «Pendant plusieurs années, les gens cherchaient un produit beau bon pas cher, un bon rendement qualité-prix. Aujourd'hui, les gens veulent plus une formule tout inclus, plus de luxe. Et surtout, les acheteurs sont beaucoup plus préparés, plus exigeants. En tant qu'entrepreneur, il faut toujours être à l'affût des nouveautés et des demandes des acheteurs par exemple, au niveau des normes environnementales.»

