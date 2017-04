 Construction résidentielle : un paysage en évolution 

Geneviève Turcot

Collaboration spéciale Le Droit Le Droit Même si la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) annonce une réduction des mises en chantier à Ottawa, le service d'urbanisme de la capitale, lui, ne dérougit pas.

«Nous voyons vraiment un pipeline de projets qui s'en vient et qui s'est amorcé en 2016», explique Alain Miguelez, gestionnaire de programme au service d'urbanisme de la ville d'Ottawa. Selon les plus récentes données de la SCHL, entre 4600 et 5200 logements en copropriétés seront construits en 2017, tandis que ces chiffres se situeront entre 4300 et 5300 pour 2018. Populaire maison en rangée Tout comme du côté québécois, la maison en rangée est un produit prisé sur le marché de l'habitation ottavien. «La maison en rangée a surpassé en 2016 la maison unifamiliale avec 29% du marché. La maison unifamiliale est maintenant à 27%, tandis que les appartements occupent 42% de l'ensemble du marché. Les maisons jumelées ne sont qu'à 3%», ajoute l'urbaniste.

La SHCL rapporte que les maisons en rangée se sont vendues en moyenne 166 000$ de moins que les maisons individuelles et 86 000$ de moins que les appartements dans les tours d'habitation. Pour les jeunes familles et les premiers acheteurs, ce type de construction offre un espace habitable plus spacieux à un prix inférieur, en plus de se situer dans les banlieues rapprochées. Le retour de la ruelle Alain Miguelez confirme que 73% des unités de condos en construction, parmi le trentaine de projets actifs, ont été vendus. «Et 56% sont déjà en cours de construction, je doute que l'on puisse parler de ralentissement.» Déjà sur la table de travail du service d'urbanisme d'Ottawa, on compte 64 projets pour environ 21 000 logements.