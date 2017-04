Miser sur la méthode Change Lab

CHRONIQUE - COLLABORATION SPÉCIALE / Un Change quoi? Un Change Lab. C'est une approche collaborative qu'un groupe ou une organisation peut adopter pour réaliser un projet lorsque l'adoption et la mobilisation des équipes sont très importantes. Une méthode qui mise sur la participation des employés à l'ensemble des étapes du projet, en favorisant la communication et la collaboration au sein de l'entreprise, à tous les échelons.

Cette façon de faire a un effet direct sur la mobilisation d'une équipe, car ce sont eux qui définissent graduellement les conditions de succès du projet. Les participants au Change Lab, employés et dirigeants, s'entendent sur les problématiques à résoudre et collaborent pour concevoir ensemble, étape par étape, un plan stratégique, expérimenter les changements et mettre en oeuvre les solutions.

Une gestion participative

C'est une façon englobante de favoriser l'innovation dans le cadre d'un projet où la gestion du changement est importante. L'approche du Change Lab comporte d'ailleurs plusieurs principes associés à la gestion participative qui peuvent avoir un effet clé sur la réussite de vos projets :

Les organisations doivent exploiter les meilleures idées en circulation, peu importe leur provenance; Il est plus facile de réaliser un changement quand les acteurs qu'il concerne (comme les employés) mettent la main à la pâte pour le planifier; Les entreprises et les organisations gagnent continuellement à rechercher des moyens de perfectionner leurs produits, leurs services ou leurs processus; Il est plus productif de passer à l'action et de travailler de façon progressive que de planifier et de terminer le développement de nouveaux produits, services ou processus; Il est important de rendre les équipes de travail autonomes et de les faire participer aux décisions.

En plus, le Change Lab permet de développer les compétences et la solidarité des employés en les mobilisant autour d'un objectif commun. N'oublions pas que la mise en place d'une réelle culture de collaboration au sein des organisations favorise la créativité et l'innovation qui, elles-mêmes, touchent directement la productivité de l'entreprise.

Votre équipe de création peut n'avoir rien en commun avec votre équipe de comptabilité, mais le fait de trouver un moyen pour que les employés des différentes fonctions de l'entreprise travaillent ensemble construit un esprit d'équipe et aide votre entreprise à croître. Encourager les employés à sortir de leur zone de confort et de leur service peut s'avérer une bonne façon d'innover.

Pour en savoir plus sur cette méthode de gestion du changement et entendre les témoignages de dirigeants de PME québécoises telles que Les Industries DICI, Sonaca Montréal et Perlimpinpin, visitez : http://www.pmenumerique.ca/change-lab/

À noter que les propos de cette chronique sont tirés de résultats de projets de recherche réalisés par le CEFRIO et ses partenaires, notamment l'Autodiagnostic de l'innovation par le numérique (http://cefr.io/4etapes) et PME 2.0 (PMEnumerique.ca).

Jacqueline Dubé est présidente-directrice général du CEFRIO