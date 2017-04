Vers une expansion

«Quand tu lances une entreprise dans la vingtaine, tu ne t'attends pas à la voir grandir comme ça. Je l'ai fait pour me créer un emploi, puis parce que j'aimais ça. Ensuite, j'ai vu une opportunité d'ouvrir un second magasin, puis un troisième. Nous étions bien situés dans le marché et en même temps, c'était un défi personnel à réaliser», poursuit le fondateur.

Pierre Ménard aimerait poursuivre la croissance de l'entreprise en augmentant les points de vente. «Avec l'avènement du troisième magasin dans le secteur du Plateau, qui va très très bien, nous sommes rendus dans la grande famille des supermarchés. Nous étudions les possibilités d'expansion en dehors de la région. Ça reste à voir!»

Pour la suite des choses, l'entreprise veut continuer de développer son offre, notamment dans le prêt-à-manger et le commerce en ligne. «Nous travaillons beaucoup sur le Web. Nous en sommes à notre troisième version de site Internet transactionnel et nous continuons de nous améliorer.»

Former la relève

C'est bénévolement que le fondateur de La Boîte à grains offre de son temps à titre de mentor à la Chambre de commerce de Gatineau. N'ayant lui-même pas eu de mentor, il voyait dans cette expérience une occasion d'aider la relève. «Il y a un temps pour redonner et j'ai décidé que c'était maintenant. J'ai toujours fait un peu de bénévolat, mais aider la relève, c'est encore plus pertinent. Comme mentor je peux aider les jeunes à atteindre un niveau d'excellence plus rapidement.» Cet engagement auprès d'une dizaine de jeunes entrepreneurs lui a valu le titre de Mentor de l'année en 2016.