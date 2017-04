L'art de maîtriser ses médias sociaux

Fondatrice de Miss Médias, Nancy Perreault forme et épaule des entrepreneurs de petites et moyennes entreprises pour qu'ils tirent le meilleur parti des Facebook et autres comptes Instagram de ce monde. Mais c'est aussi à elle que revient souvent la tâche d'expliquer que la «magie» des médias sociaux demande du temps, de l'argent et surtout, de la patience.

«Mon rôle est que les entrepreneurs puissent devenir autonomes par rapport à leurs médias sociaux, que j'appelle des outils», précise cette entrepreneure, qui était en lice pour la micro-entreprise de l'année au dernier gala Excelor de la Chambre de commerce de Gatineau. Les gens ont l'impression qu'ils doivent absolument être partout, et surtout sur Facebook, mais avant tout chose, il faut d'abord savoir où est son client.»

Facebook vs LinkedIn