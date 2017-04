Un temple de la renommée

Exit les nommés dans diverses catégories de prix comme le voulait la tradition depuis 17 ans. L'organisation a annoncé mercredi qu'elle avait plutôt décidé d'organiser une soirée lors de laquelle neuf personnalités seront intronisées dans son nouveau Temple de la renommée des gens d'affaires.

Il s'agit du président de Brigil, Gilles Desjardins, de la chanteuse et imitatrice Véronic DiCaire, du président de Noracom Consultants, Jacques De Courville Nicol, du fondateur de Ginsberg Gingras, Claude Gingras, de la propriétaire des concessions automobiles Otto's BMW et Otto's Subaru, Huguette Koller, du président et chef de la direction de Brookfield, Richard Legault, du fondateur du cabinet Les Entreprises Rhéal Leroux, Rhéal Leroux, de la fondatrice et présidente de la Librairie du Soleil, Francine Mercier, ainsi que du propriétaire des immeubles Tassé, Eugène Tassé.

C'est un comité de sélection formé de cinq personnes qui était chargé de choisir les gens dont les accomplissements pour la région seront soulignés dans un mois.

Le président d'honneur du Gala sera le directeur général et producteur d'Ottawa 2017, Guy Laflamme. Le RGA promet de mettre l'emphase sur les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération.