L'initiative va permettre de créer 11 nouveaux emplois, en plus de conserver 263 postes dans la région. DRS Technologies conçoit et fabrique des dispositifs électroniques utilisés dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de l'espace.

Le gouvernement de l'Ontario a annoncé jeudi l'octroi de 718 000$ à DRS Technologies Canada Ltd, ce qui permettra à l'entreprise basée à Ottawa de moderniser et centraliser ses installations situées sur l'avenue Palladium, dans le secteur Kanata. L'entreprise investira quant à elle 5 269 000$ dans le projet qui devrait être achevé d'ici janvier 2010.

Les salariés des Maxi & Cie de Gatineau et Buckingham ont entériné de nouvelles conventions collectives. Les 101 employés du marché de Gatineau et membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce ont reconduit leur contrat de travail jusqu'en 2023. La nouvelle convention collective, qui entrait en vigueur le 11 janvier, prévoit la création de huit nouveaux postes de salariés réguliers ainsi qu'une augmentation des primes de nuit et des échelles de salaire.

Une prime de remplacement de 50 $ par semaine pour les assistants-gérants a également été obtenue au terme de la période de négociations. En ce qui concerne les 97 salariés syndiqués de Buckingham, le nouveau contrat de travail qui arrivera à échéance en 2022 prévoit notamment la création de six nouveaux postes de salariés réguliers de même que la majoration du tableau des vacances, de la banque de congés de maladie et de la prime de nuit.