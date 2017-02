 Aéroports régionaux: l'UMQ demande 50 M $ à Québec 

Le Comité des aéroports régionaux de l'UMQ tenait sa première rencontre, mercredi, à Québec. Le président de l'aéroport de Gatineau, Jean Lessard, y était. L'UMQ demande au gouvernement de reconduire un programme d'investissements de 50 millions $ sur quatre ans afin de développer les infrastructures, améliorer les dessertes aériennes et s'attaquer aux « prix astronomiques » des billets.

« Il faut qu'on talonne nos députés pour qu'ils aillent chercher des subventions pour les infrastructures de l'aéroport », insiste M. Lessard. Ce dernier entrevoit d'ailleurs le prolongement, sur les terrains industriels de la Ville, de l'aire de circulation donnant accès à la piste comme la clé du développement des terrains situés à l'est de l'aéroport.

Le Droit révélait, dans son édition de jeudi, que les promoteurs d'Aviation Zoulou étaient prêts à financer le tiers du coût des travaux évalués à 1,2 million $. « C'est bien certain que c'est plus facile de trouver du financement quand un promoteur propose de financer une partie des travaux, a indiqué M. Lessard, en apprenant cette information du représentant du Droit. Si les gens d'Aviation Zoulou sont sérieux avec cette offre, c'est certain que je vais déposer ce projet immédiatement. C'est bien plus facile pour tout le monde quand ce n'est pas juste le public qui doit financer les infrastructures. »

Le comité de l'UMQ souhaite aussi s'attaquer aux prix des billets d'avion dans le réseau de desserte régionale. Ils sont si élevés, soutient l'UMQ, qu'ils nuisent carrément au développement économique et touristique de la province. Le comité se met en mode « élaboration de pistes de solutions ».