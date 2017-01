 Production de pétrole: prévision en hausse pour 2017 

Le groupe de Calgary s'attend maintenant à ce que 5150 puits soient forés cette année, soit 23 pour cent de plus que dans ses prévisions précédentes, faites au début novembre.

L'industrie se remet lentement de deux années de recul de l'activité, a expliqué le président de l'ACPP, Mark Salkeld. Les producteurs de pétrole et de gaz naturel ont réduit leurs budgets de forage pour s'ajuster à la baisse de leurs profits, attribuable au plongeon des prix du pétrole brut et du gaz naturel.

M. Salkeld a bon espoir de voir les prix des services aux champs pétrolifères regagner des niveaux plus élevés lorsque l'activité reprendra, au fur et à mesure que les prix des matières premières grimperont. Les prix de ces services ont plongé à des nouveaux insoutenables depuis le début de la crise.

Les nouvelles prévisions de l'ACPP s'appuient sur un prix du gaz naturel de 3 $ CAN par millier de pieds cubes, un cours du pétrole brut de 52,50 $ US le baril et un dollar canadien de 73 cents US.