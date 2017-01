Vent de fraicheur au gala de Génération avenir

Cette prolongation vient répondre à un besoin qu'ont les entrepreneurs qui souhaitent proposer leur candidature. Semble-t-il que la procrastination les touche aussi puisqu'ils auraient tendance à s'y prendre à la dernière minute, avoue la présidente de Génération avenir, Marie-France Forand. Il s'agit d'une situation récurrente. La période de mise en candidatures a été prolongée jusqu'au 10 février.

Pour faciliter la tâche aux entrepreneurs, le formulaire a été simplifié et un document interactif sert de guide aux candidats. Il est d'ailleurs possible pour un tiers de suggérer un candidat grâce à l'onglet Je dénonce ! sur le site web de la jeune chambre.

« On avait souvent le commentaire que les gens étaient mal de poser leur candidature eux-mêmes et trouvaient ça bizarre. On s'est dit qu'on allait donner la chance à des membres de [proposer] la candidature d'un autre. Une fois qu'on a la dénonciation, on prend contact avec lui et on l'invite à remplir le cahier. Les gens sont toujours étonnés de ça et c'est un argument de plus pour remplir le formulaire. »

L'idée fonctionne puisque peu de temps après l'avoir lancée, 14 dénonciations ont été faites.

Nouvelles réalités

Les catégories ont aussi changé pour s'adapter aux nouvelles réalités, glisse Mme Forand. Les entrepreneurs peuvent désormais appliquer dans les catégories Communication, marketing & divertissement - Santé - Services professionnels - Commerce de services - Commerce de produits (vente ou fabrication).

Enfin, la formule du gala a été revue et corrigée.

Encore à l'hôtel Castel, la programmation de la soirée mettra plus d'attention encore sur les entrepreneurs. Plutôt que de tenir le souper en même temps que la remise des prix, le Gala GA 2017 se tiendra le vendredi 21 avril sous la forme d'un cocktail dinatoire, suivi du gala et d'un après-gala.

« Avec les années, on s'est rendu compte que les gens discutaient durant le gala. Cette année, on met vraiment l'accent sur les entrepreneurs. Le gala est sous forme de cabaret spectacle sous le thème de Tout le monde en parle. »

L'animateur sera Nicolas Duvernois, fondateur de Pur Vodka et de Romeo's Gin. Il sera assisté du propriétaire du restaurant pub Macintosh, Yves Pronovost. Les entrepreneurs sélectionnés seront interviewés à la caméra pour une présentation pendant l'événement.

Quant à l'après-gala, plutôt que de se tenir dans un autre lieu, c'est le DJ qui se déplace pour animer la soirée au Castel.