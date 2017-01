CartoVista: montrez l'invisible

Marc Gauthier

Collaboration spéciale Le Droit Le Droit CartoVista a passé des années à grandir, à se perfectionner, à rêver de devenir une grande parmi les grandes. Aujourd'hui, cette entreprise de géomatique de Gatineau a atteint sa maturité et rivalise avec les meilleures de sa spécialité. Elle a fini de faire ses classes, après avoir investi 2,5 millions de dollars et 20 ans en recherche et développement. Son champ d'action, désormais, c'est le monde. Rien de moins.

«Nous sommes maintenant dans la commercialisation de masse», explique fièrement le fondateur de l'entreprise, Dany Bouchard. Notre logiciel cartographique, dit-il, est le plus efficace, le plus rapide et le plus esthétique de tous. L'information devient visuelle.» Dans la cour des grands CartoVista a comme clients des joueurs majeurs comme Bombardier, Énergie Brookfield, Desjardins et Intact Assurance et ce n'est pas le fruit du hasard. Les cartes interactives produites par la compagnie de l'Outaouais permettent aux entreprises de voir ce qu'elles ont accumulé comme informations au fil des ans. Grâce aux logiciels de CartoVista, Bombardier peut, par exemple, savoir combien de motomarines ont été vendues par leurs détaillants en Allemagne, la distance parcourue par le client pour acheter son bolide et où Bombardier devrait établir ses futurs points de vente.

«Nos cartes, c'est le mariage des données. Elles mettent en relations des données qui autrement n'auraient aucun lien entre elles», raconte Dany Bouchard. Le client peut ainsi voir où ses ventes sont les plus faibles, poursuit-il, où les risques sont les plus élevés pour une compagnie d'assurance, où habite la clientèle cible pour un produit. «Aussitôt que l'on pose la question 'où?', nous pouvons y répondre », d'ajouter le président de cette entreprise qui compte une vingtaine d'employés. Donner un visage aux chiffres «Grâce à notre produit, Hydro-Québec arrive à faire en 15 minutes ce qui prenait avant 80 heures en manipulation de données. C'est toute une économie de temps», laisse tomber Sophie Gaudreault, responsable des communications chez CartoVista. «Les compagnies peuvent compter sur autre chose que l'intuition pour prendre des décisions : on leur montre des faits», renchérit Amélie Larocque, directrice des ventes. Autre exemple : Desjardins Assurances peut savoir en temps réel où se trouve l'hôpital le plus près pour soigner un de ses clients malades en voyage à l'étranger. Gatineau, tête de pont vers le monde Et c'est justement à l'étranger que CartoVista commence à se déployer. La compagnie gatinoise a des bureaux en France, des partenaires notamment au Brésil, au Mexique, en Italie et lorgne présentement les marchés espagnols et américains. De plus, elle compte offrir bientôt ses logiciels en mode libre-service, sous forme d'abonnements, pour faire gonfler ses ventes. C'est une façon de plus, souligne-t-on, pour démocratiser l'accès à l'information. La compagnie vient d'ajouter quatre personnes aux ventes et marketing pour gagner son pari. Depuis que la compagnie a pris son virage commercial, ses ventes ont bondi de 40% l'an dernier. Du Saguenay à l'Outaouais

Agrandir Le président de CartoVista, Dany Bouchard Etienne Ranger, Le Droit