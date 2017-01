 Partager son espace de travail: une tendance à la hausse 

Geneviève Turcot

Collaboration spéciale Le Droit Le Droit Les travailleurs autonomes et les micro-entrepreneurs des deux côtés de la rivières des Outaouais sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le coworking, ces espaces de travail qui permettent de partager des ressources et de prendre part à des communautés aussi actives qu'inspirantes.

En affaires depuis janvier 2015 avec GD Solutions Informatiques, Gabriel Dornier se voyait mal travailler de la maison. «J'ai vraiment besoin d'avoir un espace de travail pour être plus productif», explique le jeune entrepreneur, qui a décidé de joindre la coopérative Créagora, installée sur le boulevard de la Carrière, dans le secteur Hull. «Ça permet d'avoir pignon sur rue tout en évitant d'avoir le fardeau des dépenses comme l'électricité ou l'internet. La durée des baux commerciaux, qui peuvent être de trois à cinq ans, est aussi peu intéressante pour un travailleur autonome. Alors qu'ici, nous avons des forfaits annuels ou à la carte», explique l'informaticien qui partage avec les 120 membres de Créagora près de 3 000 pieds carrés d'espace de travail. Moyennant des coûts de 175$ à 325$ par mois, dépendant du forfait choisi, les membres de Créagora ont accès à un bureau et à tous les services offerts, que ce soit pour l'impression de documents ou l'utilisation d'une case postale.

Agrandir Le président de GD Solutions, Gabriel Dornier. Patrick Woodbury, Le Droit

«Pour moi, l'accès à du vrai stationnement et non du stationnement de rue pour mes clients était un grand facteur. Il y a aussi quelque chose de plus professionnel pour les clients qui viennent nous rencontrer ici. Nous avons accès à une salle de conférence, une cuisine, des espaces de groupe», énumère l'entrepreneur qui a joint le conseil d'administration de la coopérative. Selon M.Dornier, côtoyer des professionnels des communications, des programmeurs, des traducteurs, et autres spécialistes permet d'élargir son réseau et de tisser des liens. «C'est vraiment l'un des plus grands avantages, cette proximité avec d'autres petites entreprises nous permet de développer de nouvelles occasions d'affaires.» «Il existait déjà des places d'affaires où on peut louer un bureau et partager des coûts, ce qui est différent ici, c'est le concept d'espace ouvert. Nous ne sommes pas enfermés dans des cubicules, les idées peuvent circuler», précise Gabriel Dornier. Et comme nous sommes une coopérative, tous les profits sont réinjectés dans la coop et nous partageons les tâches, que ce soit faire le café le matin ou le ménage.» Concept californien

Agrandir Créagora est située sur le boulevard de la Carrière, à Gatineau. Patrick Woodbury, Le Droit