Comment faire un plan de relève?

Le processus comprend une démarche de cueillette d'information et une démarche de réflexion relativement à trois domaines : l'entrepreneur, son entreprise et l'environnement familial, technologique, commercial, sociologique et légal. C'est un processus évolutif : les informations recueillies alimentent la réflexion et la réflexion alimente la recherche d'information.

Une vision de l'évolution

Les trois domaines considérés le sont dans une optique de durée. Il faut avoir une vision de l'évolution de l'entrepreneur, de l'entreprise et de son environnement dans un horizon de cinq à dix ans. «Aujourd'hui vous avez 56 ans, comment vous imaginez-vous à 66 ans ? Le repreneur que vous envisagez a 22 ans, dans dix ans il en aura 32, qu'est-ce que ça vous inspire ? Comment évoluera la technologie au cours des prochaines années ? Votre clientèle vieillira aussi, comment allez-vous la renouveler ? Les systèmes en place devront aussi être modifiés, dans quel sens ? »

Chercher les réponses

Les informations que vous recevrez permettront de réfléchir à plusieurs centaines d'enjeux, tous contradictoires, de trouver des réponses qui génèreront d'autres questions. Ce qui est merveilleux, c'est que vous connaissez toutes les réponses. Vous êtes le seul à pouvoir décider. Il ne vous manque que les questions. Si on vous les pose, vous aurez des réponses, mais ces réponses doivent être suivies d'autres questions plus embêtantes, des questions qui vous forcent à creuser davantage pour prendre éventuellement de bonnes décisions.

Encore des questions

Cette démarche conduit à la rédaction d'un plan d'action qui décrira ce que vous devrez faire au cours des prochaines années pour assurer la pérennité de votre entreprise. Un plan de revalorisation ? Une révision de votre modèle d'affaires pour vous adapter à un changement technologique prévisible ? Un plan de financement pour le transfert de propriété ? Un plan pour assurer un transfert de savoir à la nouvelle génération ?

Claude Savoie est président de Dixit Coaching, membre du Groupe Relève Québec et Mentor (Diamant) pour le réseau M de la Fondation de l'entrepreneurship.