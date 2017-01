Rue commerciale

RDÉE Canada et les organismes membres de son Réseau présentent la 2e édition du Salon virtuel de l'emploi (SVE), les 22 et 23 février 2017. Infos : emploisaucanada.ca

Dîner-conférence sur le thème de la culture dans le milieu des affaires avec Isabelle Hudon, chef de la direction chez Financière Sun Life Québec et Canada, le 30 janvier, au Foyer de la Maison de la culture de Gatineau. Infos : ccgatineau.ca

La Chambre immobilière de l'Outaouais présente le Bilan 2016 et perspectives 2017 du marché immobilier de la revente en Outaouais et au Québec, le 25 janvier, au Centre de conférence de l'hôtel Quality Inn & Suites.

Atelier sur le leadership et la mobilisation de personnes, le 8 février, chez Patry, Poulin, Trahan & Associés Inc., avec François Lessard de Gestion F. Lessard inc. Infos : ccgatineau.ca