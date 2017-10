L'enseigne OTTAWA dans un nouvel espace public

L'enseigne géante « OTTAWA » refera son apparition dans le Marché By d'ici la fin du mois d'octobre. Et cette fois, les grosses lettres rouges sont là pour y rester.

C'est dans un tout nouvel espace public qui sera aménagé dans les prochaines semaines, la place de la rue York, que les résidents et touristes pourront se photographier aux côtés de cette affiche. Celle-ci était l'une des pièces maîtresses du Village de l'inspiration, qui a pris place dans le marché By durant tout l'été à l'occasion des festivités du 150e anniversaire de la Confédération.

L'espace public, sis à l'angle des rues Sussex et York, comprendra entre autres une aire asphaltée de 450 mètres carrés, des installations artistiques temporaires, des sièges amovibles et une séparation d'avec la chaussée composée de bordures de béton et de jardinières.

Deux nouveaux passages piétonniers seront également aménagés sur la rue York.

La construction de cette place publique entraînera le retrait de 20 des 94 places de stationnement municipal qui se trouvent à cet endroit.

L'investissement de la Ville d'Ottawa dans ce projet est chiffré à 120 000 $.