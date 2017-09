Résidence d'aînés à Ottawa: trois congédiements et une enquête indépendante

Éclaboussée par une autre troublante histoire survenue entre les murs de l'un de ses quatre centres de soins de longue durée, laquelle a mené dans les dernières heures au congédiement de trois préposés aux bénéficiaires et à l'ouverture d'une enquête sur un autre employé, la Ville d'Ottawa déclenche une enquête indépendante au sujet de ces résidences.

Mardi dernier, la famille d'une résidente du Foyer Peter D. Clark, dans l'ouest de la ville, a porté plainte au ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, signalant quatre incidents de violence verbale dont a été victime la dame âgée et impliquant une employée de l'endroit. Les événements se sont déroulés à la fin août et au début septembre.

Une caméra dissimulée par les proches dans la chambre de la résidente a permis d'entendre les propos «perturbants et offensants» formulés par la préposée aux bénéficiaires impliquée dans cette affaire. Aucun abus physique n'a cependant eu lieu. Deux autres préposées aux bénéficiaires ont été témoins des incidents mais ne les ont pas rapporté.

Les autorités gouvernementales ont immédiatement averti la Ville, qui a de son côté transféré le dossier au Service de police d'Ottawa.

Devant cet élément de preuve, les employés visés, soit trois femmes, ont ensuite été rencontrés puis licenciés sur-le-champ. Un autre employé du centre, qui n'aurait pas fourni les médicaments à des patients selon ce que prétendent les travailleurs dans l'extrait vidéo, fait quant à lui l'objet d'une enquête.

Les autorités municipales refusent d'en révéler davantage sur la nature des propos exprimés dans la vidéo, se contentnt de préciser qu'ils sont «inacceptables et ne peuvent être tolérés dans un milieu de travail».

Il s'agit du second incident du genre en l'espace de trois mois à survenir dans l'une des quatre résidences de la Ville d'Ottawa.

Devant la situation, la Ville a décidé de lancer une enquête indépendante au sujet de son réseau de centres de soins de longue durée, où sont hébergées 717 personnes. Le processus doit s'entamer dans quelques semaines. La Ville est à la recherche d'une tierce-partie pour faire cet exercice.

Rappelons qu'en juin dernier, un préposé aux bénéficiaires a été filmé alors qu'il donnait 11 coups de poing à un homme de 89 ans atteint des maladies d'Alzheimer et de Parkinson, dans une chambre du Centre Garry J. Armstrong, une autre résidence gérée par la Ville d'Ottawa. Grâce à une caméra installée dans la chambre, la famille de George Karam avait pu prouver que l'employé, Ji Xiao, 44 ans, s'en prenait à l'homme vulnérable, couché sur son lit.

M. Xiao a plaidé coupable, il y a trois mois, à un chef de voie de fait. Il doit connaître sa sentence cette année