Les fantômes de Barrack Hill

Des ossements humains apparaissaient ici et là sur le chantier, au grand étonnement des ouvriers.

On savait à la Ville d'Ottawa qu'un cimetière avait déjà accueilli des corps dans les parages, il y a de cela près de deux siècles, mais on les croyait tous transférés dans d'autres lieux de sépulture ou disparus. Et que non! Dans le quadrilatère actuel bordé par les rues Sparks, Elgin, Queen et Metcalfe, site du Barrack Hill, le premier cimetière de Bytown, de 1828 à 1845, près de 3000 « éléments » ont été exhumés par des équipes d'archéologues : des fragments d'os, de cercueils, d'artéfacts laissés près des tombes...

Les recherches qui s'étendront sur quatre ans, de 2013 à 2017, permettront d'identifier 79 individus « incomplets », dont un adulte et quatre enfants intacts.

Signe des temps, presque la moitié des corps retrouvés sont des enfants et le plus vieil adulte exhumé n'avait que 45 ans. Les temps étaient durs à Ottawa : accidents de travail sur le chantier du canal Rideau, dynamitages qui tournent mal, épidémies de malaria, choléra, diphtérie, etc. Les grands-parents de nos grands-parents ont beaucoup souffert ici. Les mauvaises dentitions et les squelettes anémiques le prouvent.

Ben Mortimer avoue avoir été ému lorsqu'il tenait dans ses mains les dents de lait d'un enfant de 5 à 7 ans, de cette époque... « l'âge de mes enfants », confie-t-il.

Jadis donc, au cours de la première moitié du XIXe siècle, le cimetière de Barrack Hill accueillera surtout des familles pauvres d'origine européenne implantées au pays depuis une ou deux générations ; des travailleurs sans ressources qui peinaient sur le chantier du canal Rideau, mais aussi des citoyens au mille petits métiers.

Avec l'arrivée du formidable chantier du lieutenant-colonel John By, la population de Bytown doublera rapidement, passant de 1000 à 2000. Le cimetière d'un demi-acre grandira donc, lui aussi, pour atteindre deux acres. Éventuellement, on transférera une partie de ses occupants dans un nouveau cimetière dans la Côte-de-Sable. Mais les corps non réclamés seront laissés derrière...

Un dernier hommage

Ce sont précisément ceux-là qui ont été honorés au Centre de ressources du Musée canadien de l'histoire, dimanche.

Au niveau inférieur du musée, on y a exposé de petites boîtes funéraires contenant les restes de ces anciens oubliés, en guise de dernier hommage.

Ils seront tous inhumés en privé cette semaine au cimetière Beechwood, à l'exception d'un cercueil qui, lui, sera enterré dimanche prochain à Beechwood, lors d'une dernière cérémonie publique symbolique.

« On voulait rendre hommage à ces gens-là qui sont des bâtisseurs (...) Ils ont participé à la vie économique, à la vie sociale (...) Moi, je leur rends hommage. Je suis fière, même si on ne peut pas les nommer, de reconnaître qu'ils ont existé... c'est déjà beaucoup », explique Anne Lauzon, archiviste à la Ville d'Ottawa.

Quatre années de fouilles archéologiques et 200 ans d'histoire fermeront alors leurs livres pour toujours...