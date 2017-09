20 000 coureurs sur la ligne de départ

Jacques-Normand Sauvé

Le Droit Le Droit

Il y a dix ans, les organisateurs de la Course de l'Armée du Canada étaient ravis que 7000 personnes aient répondu à l'appel pour la toute première édition de l'événement. Une décennie plus tard, ce sont plus de 20 000 coureurs qui participaient aux différentes courses au programme, tôt en matinée dimanche, avec plusieurs départs en face de l'hôtel de ville d'Ottawa.