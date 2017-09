Souplesse pour les sinistrés d'Ottawa

Le Comité de l'agriculture et des affaires rurales a approuvé jeudi des changements au Règlement de zonage, lesquels permettront d'exempter les propriétaires victimes des crues historiques de l'obligation d'obtenir des dérogations mineures lorsqu'ils effectuent des travaux de rénovation et de reconstruction des structures endommagées par l'eau.

La municipalité affirme que son objectif est de réduire au minimum les retards et les coûts associés à la reconstruction et de faire en sorte qu'il soit plus facile pour les résidents touchés de reconstruire à un endroit plus élevé sur leur terrain, s'ils le désirent. De faibles augmentations de hauteur seront permises.

Au total, 466 propriétés ont été touchées par les inondations de mai dernier, dans les quartiers Baie, Cumberland, Orléans et West Carleton March.

D'autres discussions doivent avoir lieu entre les élus à ce sujet le 12 septembre.