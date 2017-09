Village de l'inspiration au marché By: la rue reprendra ses droits  dans deux semaines

Le démantèlement du Village de l'inspiration dans la rue York au marché By exigera près de deux semaines de travaux pour la remise en état du site.

Après 108 jours de programmation, le départ des 16 kiosques d'exposition réclame tout de même beaucoup de travail puisque les lieux ont été adaptés pour accueillir des fauteuils roulants, entre autres modifications.

Après trois mois et demi de programmation, le site aura accueilli près de 340 000 visiteurs et aura vu défiler 900 artistes internationaux, canadiens et locaux.

Cette autre activité de Canada 150 aura nécessité un budget global d'environ 2 millions de dollars.

Un sondage mené auprès de 2400 visiteurs sur les lieux a permis de confirmer que 49% des promeneurs sur le site étaient des résidants d'Ottawa; ce qui laisse entendre que la moitié des visiteurs étaient de l'extérieur.

Guy Laflamme, directeur général et producteur d'Ottawa 2017, d'abord peu satisfait de la première ébauche du Village, en avait complètement changé l'équipe de programmation originelle pour embaucher une firme dont les idées se rapprochaient davantage des siennes, nous explique-t-il.

« Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que ç'a permis à la Ville d'Ottawa d'explorer, de revoir le plan d'avenir pour le marché By. Ç'a permis de voir la réaction (du public) avec la création d'un espace piéton, d'un espace public additionnel. D'avoir un tel achalandage démontre (de) l'intérêt », explique M. Laflamme.

Près d'une centaine de personnes ont travaillé au Village de l'inspiration, à l'accueil et dans les kiosques, et 486 heures de bénévolat y ont été consacrées.

Pour ceux qui s'imaginent qu'avec l'été techniquement terminé avec la fête du Travail, les fêtes du 150e le sont également, Guy Laflamme leur rappelle qu'il reste encore une soixantaine d'événements à venir d'ici la fin de l'année sur un lot de 250 projets élaborés pour les festivités du 150e.

Jusqu'à présent, deux millions et demi de personnes ont visité ou assisté aux 190 événements réalisés à ce jour à Ottawa depuis le 31 décembre dernier.