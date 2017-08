Des kiosques vitrines toute l'année

Ils sont rouges, facilement repérables et seront ouverts toute l'année durant. Inaugurés mardi, les deux nouveaux kiosques vitrines permanents installés de part et d'autre de l'édifice historique du marché By s'avèrent le point final du projet de revitalisation de ce secteur.

Le concept, imaginé, construit et financé en partie par les copropriétaires de BeaverTails Ottawa Inc, Grant et Pam Hooker ainsi qu'Andrew Cullen, permettra de donner une visibilité à deux entrepreneurs locaux aux abords de la nouvelle esplanade de la rue George, ouverte en mai dernier. Il s'agit de Maple Country Sugarbush, qui offre des produits de l'érable, et de Maker House Company, un magasin ayant pignon sur rue dans le quartier Hintonburg et qui se spécialise dans des produits artisanaux haut de gamme uniques.

« Le marché By est la principale plaque tournante de la ville, tant pour les touristes que les résidents, et les kiosques vitrines serviront à rehausser ce secteur déjà dynamique et plein de vitalité. [...] Le Marché By n'est pas uniquement le plus ancien endroit pour faire des emplettes, c'est aussi le meilleur endroit en ville. Lors des événements comme La Machine, par exemple, j'ai rencontré des gens des banlieues qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas venus au centre-ville depuis longtemps. Des kiosques comme ceux-ci vont permettre d'attirer plus de gens, ils serviront de point d'entrée du marché By », a indiqué le maire d'Ottawa Jim Watson.

De mars à octobre, ces kiosques ouvriront leurs portes de 9 h à 21 h tous les jours, alors qu'ils fermeront plus tôt dans la basse saison.