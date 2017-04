Chasse aux oeufs dans Vanier

Ils étaient 80 à sillonner le sentier qui entoure la cabane à sucre du Muséoparc avec leurs parents. Une participation record.

« Avec les parents, ça fait beaucoup !, s'est exclamé la directrice générale du Muséoparc, Dorine Drolet. C'est vraiment populaire cette année. Et c'est beaucoup d'organisation, alors on a même dû refuser des inscriptions. Mais on aurait voulu en prendre plus. »

Au total, dix récipients, comprenant des oeufs en chocolat, des crayons, des gommes à effacer et de petits carnets, étaient cachés un peu partout sur le parcours.

« Les contenants sont quand même mis en évidence pour les enfants, a expliqué l'éducatrice qui s'occupe des programmes éducatifs du musée, Emilie Brenning. Et je leur mets un couvercle en plastique transparent sur le dessus, je ne veux pas que les écureuils prennent les chocolats ! »

Tenue le jour du Vendredi saint, la chasse aux oeufs entame le congé de Pâques. Mme Drolet croit d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle son activité est aussi populaire. « Il n'y a pas beaucoup d'activités le vendredi. Les chasses aux oeufs sont souvent organisées le samedi. »

« C'est beau de voir les enfants réunis et de bonne humeur, poursuit-elle. C'est une façon aussi de faire venir les gens, les familles surtout, à la cabane et au Muséoparc. »

Et les parents ont apprécié la chasse autant que leurs enfants. « C'est très amusant, a indiqué la mère Katrina Camacho, tout sourire, pendant que ses deux enfants, Noah et Mia, participaient à l'activité. Noah a pris tous les cocos bleus, c'est sa couleur préférée ! »