Ottawa 2017: oublier la ville terne

Sylvie Branch

Le Bureau d'Ottawa 2017 et le maire Jim Watson font le pari que les festivités du 150e anniversaire de la Confédération serviront de tremplin en vue de mieux faire connaître la capitale nationale du pays. Le véritable legs au terme de ces 365 jours de célébrations se reflétera dans les effets à long terme et dans la nouvelle image de la ville qui ne veut plus se faire apposer les étiquettes « terne », « plate » et « ville de fonctionnaires ».