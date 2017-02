Un nouveau corridor rapide sur Baseline

Une portion du chemin Baseline à Ottawa pourrait changer de visage. Le Comité des transports a donné le feu vert à un projet visant à créer un corridor de transport en commun rapide de 14 km entre les stations Baseline et Heron.

Le modèle proposé prévoit une voie médiane réservée sur laquelle on retrouverait 24 nouvelles stations. En séparant les autobus du trafic, l'objectif est de permettre aux utilisateurs de gagner un peu plus de 6 minutes sur leur trajet habituel.

« Les autobus ne seront pas mêlés avec le trafic. Donc s'il y a une voiture en panne ou un accident ça n'affectera pas la voie réservée, explique Keith Egli, président du Comité. Au centre-ville on voit que si un camion s'arrête pour effectuer une livraison et qu'il se trouve dans la voie réservée aux autobus il y a un impact sur la circulation. La voie médiane va aider les conducteurs à aller plus vite d'un bout à l'autre du corridor. »

Bordée de terre-pleins, la voie médiane assure une zone plus sécuritaire pour les cyclistes et les piétons en plus d'empêcher un conflit lorsqu'une voiture effectue un virage à droite, selon les fonctionnaires de la Ville.