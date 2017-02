Les conditions des détenus souffrant de maladie mentale s'améliorent

Le deuxième rapport d'étape, publié mardi, sur les mesures prises par l'Ontario pour répondre aux recommandations relatives à la prison du chemin Innes démontre que des progrès ont été notés quant au nombre de détenus souffrant de maladie mentale placés en isolement.

Depuis la fin de l'automne, trois unités provisoires de soins courants pouvant accueillir 16 détenus ayant des besoins en matière de santé mentale ont été créées. Ces unités donnent accès aux mêmes privilèges qu'aux détenus qui ne sont pas placés en isolement, comme des services de dépistage et d'évaluation, des traitements, un soutien clinique et psychothérapeutique, en plus d'un accès à des programmes et des ressources favorisant la réinsertion sociale.

« La création de ces unités provisoires a permis de réduire le nombre de détenus placés en isolement », peut-on lire dans le rapport.

Un examen des soins de santé offert a permis d'améliorer les soins offerts aux détenus. Entre autres, trois postes d'agent des services correctionnels ont été intégrés dans l'Unité des services de soins de santé.

De plus, les horaires de visite ont été prolongés pour les avocats et les intervenants, à raison de sept jours par semaine de 9 h à 21 h. Cette mesure vise à assurer que les visites de professionnels soient plus efficaces pour les détenus.

Depuis la publication de son premier rapport en octobre dernier, la province a adopté toutes les recommandations prévues à court terme par le groupe d'examen. Onze d'entre elles ont été complétées cet automne et neuf autres cet hiver. Un troisième et dernier rapport d'étape est attendu d'ici le 30 juin prochain.