Bibliothèque centrale: le CA doit prendre une décision mardi soir

En décembre dernier, le comité d'évaluation avait ciblé le terrain situé au 557, rue Wellington comme étant l'emplacement idéal pour construire le nouvel établissement de 168 millions $. Les membres du comité avaient étudié 12 sites potentiels.

Toutefois, le terrain situé à l'ouest de la rue Bronson a soulevé de vives réactions dans la communauté. Lors d'une soirée portes ouvertes tenue le 18 janvier dernier, plus de 200 citoyens ont majoritairement exprimé leur opposition. Certains ont suggéré le parc de la Confédération comme emplacement idéal soutenant qu'il est situé au coeur de la ville.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, ne cache pas sa position. Selon lui, le parc de la Confédération n'est pas une option envisageable et le site proposé par BPO est une bonne option.

«J'appuie la recommandation du comité. Je pense que c'est un bon site, a-t-il soutenu la semaine dernière. [...] Ça va aussi économiser de l'argent pour la Ville parce qu'on est propriétaire du terrain.»

Le maire a indiqué sur les réseaux sociaux, mardi matin, qu'il serait présent à la réunion du conseil d'administration en soirée.

Le projet proposé à proximité des plaines LeBreton prévoit un partenariat entre la Ville d'Ottawa et Bibliothèque et Archives Canada. Les deux entités partageraient l'espace ainsi que la facture. Certaines aires seraient communes dans le bâtiment de 216 000 pieds carrés, comme la tribune publique, l'entrée, la galerie d'exposition et le centre de généalogie. L'administration municipale paierait 99 millions$ et le fédéral 69 millions$. Les deux paliers de gouvernement doivent donner leur accord au projet.

De leur côté, les élus doivent rendre leur décision lors de la séance du conseil prévue le 8 février prochain, à la lumière de ce que le CA de la BPO recommandera.