Bilan de l'année 2016

L'objectif est d'accueillir près de 10 millions de touristes lors des célébrations du 150 e , et déjà, les chambres d'hôtel vacantes se font rares pour 2017.

On compte entre autres la finale du Red Bull Crashed Ice, le théâtre urbain de La Machine avec son dragon cracheur de feu, la production multimédia Kontinuum dans une station du train léger, le repas en altitude, et le pique-nique interprovincial sur le pont Alexandra.

Alors que tous les yeux seront rivés sur la capitale fédérale en 2017, l'homme derrière les célébrations du 150 e anniversaire de la Confédération et son équipe promettent d'en mettre plein la vue.

Si les négociations devaient échouer, le projet du deuxième promoteur dans la course, DCDLS, pourrait ressusciter.

Présentement en négociation, la CCN explique faire preuve d'un «optimisme prudent». Les deux parties souhaitent en venir à une entente d'ici un an.

Le projet IllumiNATION propose entre autres un nouvel aréna de 18 500 places pour les Sénateurs, plus de 4000 unités d'habitation, cinq districts, un toit vert et la couverture du corridor du train léger afin d'occuper l'espace de 53 acres.

Le groupe des Sénateurs d'Ottawa a obtenu la plus haute note lors de l'étape de sélection, au printemps dernier.

La Commission de la capitale nationale (CCN) a arrêté son choix et négocie avec RendezVous LeBreton afin de redévelopper les plaines LeBreton.

La nouvelle réglementation pour les exploitants de transport privé, comme Uber, prévoit des normes en matière de sécurité et de protection du consommateur. En août dernier, la compagnie Metro Taxi, qui opère sous le nom Capital Taxi, a déposé une poursuite de 215 millions $ contre la Ville.

Les chauffeurs de taxi affirment être traités de manière inéquitable. Selon eux, la Ville d'Ottawa les a laissés tomber et a causé de torts importants à leur industrie.

Les voitures Uber circulent légalement dans les rues de la capitale depuis le 30 septembre dernier, même si plusieurs y roulaient sans respecter le règlement municipal depuis plus d'un an.

Un cratère de 40 mètres de long, 28 mètres de large et 5 mètres de profondeur s'est formé sur la rue Rideau en juin dernier.

La rue s'est affaissée alors que des travailleurs s'affairaient à creuser le tunnel qui accueillera la station Rideau de la ligne de la Confédération du train léger.

Une importante conduite d'eau a été sectionnée au moment de l'affaissement.

L'incident n'a pas fait de blessé, mais une camionnette a été engloutie. Le véhicule fera partie du sous-sol d'Ottawa à jamais, puisqu'il a été coulé dans le béton lors des travaux visant à colmater le trou.

Les images du cratère sont devenues virales sur les réseaux sociaux, alors plusieurs photomontages humoristiques ont été créés.

Une portion de la rue Rideau et des artères environnantes ont été fermées et des avis d'ébullition ont été émis. Certains commerçants ont dû fermer leurs portes pendant les travaux. Les causes de l'affaissement ne sont pas encore connues.

La Ville attend un rapport au courant de 2017.