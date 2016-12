150e: le décompte est commencé

Une armée de travailleurs et de bénévoles s'affaire aux préparatifs depuis une quinzaine de jours, afin que tout soit prêt sur les différents sites qui accueilleront plus de 50 000 visiteurs, samedi, tant à Ottawa qu'à Gatineau.

Faisant fi des bourrasques et des flocons de neige qui s'entremêlaient dans le ciel de la capitale, de nombreux travailleurs mettaient la main à la pâte vendredi afin de compléter les derniers préparatifs devant le parlement.

«Notre équipe possède une bonne expertise pour ce type d'événement. La température et la neige ne nous inquiètent pas parce qu'on vit toujours avec ce que dame Nature nous réserve. On s'ajuste comme on le fait à la fête du Canada. S'il y a du verglas ou du grand froid, on pourrait mettre en place un plan de contingence, mais pour l'instant, tout va bien et on s'en tient au plan», explique Anne Tanguay, porte-parole de Patrimoine canadien.

Environnement Canada prévoit des températures oscillantes entre -5 et -16°C. Des flocons de neige se mêleront au décor avec des précipitations intermittentes. On prévoit une accumulation de 5 à 10 cm.

«J'ai géré Bal de neige pendant une quinzaine d'années et le tiers de mon équipe y a été impliqué à un moment ou un autre. Les conditions prévues demain (samedi), c'est de la petite bière comparé à du verglas et des températures extrêmes, soutient Guy Laflamme, directeur général du Bureau d'Ottawa 2017. La neige, c'est plutôt génial. Ça ajoute un effet multimédia et de la magie à la soirée.»

Ce dernier, qui planifie les événements de la prochaine année depuis 2014, avoue être un peu stressé à moins de 24h du coup d'envoi.

«De voir tous ces rêves et ces idées qui étaient dans ma tête qui vont finalement prendre forme grâce au travail d'une équipe incroyable, c'est génial», s'exclame M. Laflamme.

Les célébrations qui auront lieu des deux côtés de la rivière des Outaouais promettent d'en mettre plein la vue et les oreilles, à en croire les organisateurs. Les gens de la région sont attendus en grand nombre, en plus des nombreux touristes. C'est le cas de Olya et sa famille, qui ont fait le chemin de la Russie pour venir célébrer le Nouvel An à Ottawa. «Nous sommes venus visiter le Canada en famille, raconte la jeune fille rencontrée devant la flamme du centenaire, vendredi matin. Nous avons entendu parler de la grosse fête prévue ici demain soir et nous pensons venir faire un tour pour en profiter et célébrer nous aussi. Ensuite, nous irons visiter d'autres villes.»

Musique, feux d'artifice et Flambeau de l'amitié

Le coup d'envoi sera donné dès 17 h 30, le 31 décembre, à la place Marion-Dewar devant l'hôtel de ville d'Ottawa avec un barbecue du réveillon. Les gens sont invités à se réchauffer à l'aide d'une boisson chaude offerte gratuitement, tout en dansant au son de la musique d'un DJ invité.

La cérémonie pour l'allumage de la vasque d'Ottawa 2017 débutera sur le coup de 18h15 et le départ du relais du Flambeau de l'amitié, auquel participent plus de 400 jeunes de la région, suivra 30 minutes plus tard.

Une fois que la flamme aura atteint la colline du Parlement, Patrimoine canadien prendra le relais des festivités. Un feu d'artifice illuminera le ciel sur le coup de 20h17, avec en trame de fond de la musique canadienne de toutes les époques. Le spectacle, mettent en vedette Carly Rae Jepsen, Radio Radio et Brett Kissel, suivra à 21h et un deuxième feu d'artifice éclatera au-dessus du parlement sur le coup de minuit.

Il sera possible d'observer les feux d'artifice au parc Major à Ottawa et à l'extérieur du Musée canadien de l'histoire, à Gatineau.

Sur la rive québécoise, les 1200 billets disponibles pour assister à la soirée au Musée canadien de l'histoire ont trouvé preneurs en moins de 45 minutes. Bien que l'événement à l'intérieur affiche complet, les visiteurs sont invités à se déplacer à l'extérieur où des écrans géants diffuseront des extraits du spectacle qui se déroule devant le parlement.

Étant donné que plusieurs rues du centre-ville seront fermées à la circulation, les visiteurs sont invités à utiliser le transport en commun. Les listes des rues bloquées sont disponibles sur les sites www.ottawa.ca et www.gatineau.ca.