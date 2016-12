La ligne 3-1-1 en panne à Ottawa

Il n'est pas possible de joindre le service 3-1-1 depuis le milieu de l'après-midi, vendredi. Même constat du côté des lignes des Recettes et d'Emploi et Aide financière de la Ville.

L'administration recommande aux résidents de se tourner vers le site Web ottawa.ca jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Il est aussi possible de se rendre du côté des centres du service à la clientèle qui sont ouverts durant les heures régulières de bureau.