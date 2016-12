Les cas de grippe en hausse à Ottawa

Sylvie Branch

La saison de la grippe a débuté plus tôt cette année et a touché plus d'Ottaviens. Santé publique Ottawa (SPO) enregistre 81 cas d'influenza entre le 1er septembre et le 27 décembre, soit 64 de plus que l'an dernier à pareille date.