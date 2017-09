Jacques-Cartier : un demi-million $ de plus

La Ville de Gatineau devra verser un peu plus d'un demi-million de dollars supplémentaires à la firme CIMA+ en honoraires professionnels pour les travaux de réaménagement de la rue Jacques-Cartier.

La firme de génie avait entamé des procédures juridiques en avril 2016 parce qu'il y avait une mésentente avec la Ville sur le paiement d'honoraires professionnels supplémentaires. CIMA+ exigeait de la Ville la somme de 925 301 $ de plus pour les services rendus en matière de préparation de plans et devis et de surveillance des travaux sur la rue Jacques-Cartier.

Le comité exécutif a annoncé, mercredi, que les services juridiques de la Ville en sont venus à une entente hors cours dans ce dossier. La Ville devra payer la somme de 569 126 $ à CIMA+. En contrepartie, la firme met fin à ses procédures juridiques dans le dossier.