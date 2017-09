Goneau demeure imprécise sur les taxes municipales

Ainsi, contrairement au maire sortant, Maxime Pedneaud-Jobin, qui annonce des augmentations de 2,9 % en 2018 et de 2,5 % lors des trois autres années du mandat, en incluant toujours le 1 % de la taxe dédiée aux infrastructures, Mme Goneau convie les contribuables à des augmentations plus faibles selon les prévisions, mais qui peuvent fluctuer d'une année à l'autre. Les augmentations proposées incluent, pour elle aussi, la taxe dédiée aux infrastructures de 1%.

Depuis 2014, le taux d'inflation au Canada a oscillé entre 1,91 % en 2014 et 1,53 % en 2017. La Banque du Canada s'attend à une croissance taux d'inflation annuel qui pourrait bientôt atteindre 2 %. C'est en partie pour contrôler cette augmentation que le taux directeur a été fixé à la hausse à deux reprises au cours des derniers mois.

La candidate à la mairie souhaite financer ce cadeau aux contribuables en misant sur l'attrition dans la fonction publique pour combler le manque à gagner dans le budget de la Ville. Elle rappelle que cette année, 171 employés sont éligibles à la retraite. Elle n'a toutefois pas précisé l'ampleur de l'attrition qu'elle souhaite effectuer ni les économies qui en découleraient. «C'est le cadre financier qui va détailler ça et il sera présenté en temps et lieu», a-t-elle indiqué.

Entretien des infrastructures

Mme Goneau affirme qu'elle n'a pas l'intention de déployer d'efforts supplémentaires au cours d'un prochain mandat dans la réfection des infrastructures dont le déficit d'entretien atteint 1,3 milliard $ et continue d'augmenter d'année en année. La candidate à la mairie a rappelé que la Ville de Gatineau peine à réaliser la moitié des travaux d'infrastructures qui sont normalement planifiés.

«Il n'y aura pas plus d'efforts, pas plus d'argent, a-t-elle lancé. Il faut d'abord livrer ce qui est déjà sur la tablette et qui accuse un retard de deux et parfois trois ans. Si on peut juste livrer ce qui est déjà prévu pour les années à venir et ce qui est en retard, les citoyens vont être émerveillés de voir comment la ville aura été transformée. Je ne vais pas taxer les citoyens pour ramasser de l'argent pour des travaux qu'on ne pourra pas faire avant deux ou trois ans. Je préfère que le citoyen garde son argent dans ses poches plutôt que la Ville le garde dans ses coffres en attendant de pouvoir livrer la marchandise.»

Services aux citoyens

Un meilleur déneigement, un transport en commun plus rapide, des routes réparées, des services municipaux plus efficaces, notamment à l'urbanisme, un meilleur éclairage dans les parcs et les ruelles, un musée régional, des «projets pour aider le centre-ville» et l'aménagement des berges des quatre rivières qui traversent Gatineau sont quelques-uns des engagements qui seront détaillés d'ici le jour du scrutin.

Mme Goneau tient toutefois un discours contradictoire quant à sa volonté de couper dans certains services. Elle dit ne pas avoir l'intention de couper dans les services aux citoyens et que des économies résident dans une meilleure priorisation des dépenses. La candidate s'engage toutefois à procéder à la révision du panier de service qui pourrait mener à l'abandon de certains services offerts. M. Pedneaud-Jobin s'est publiquement opposé dans les derniers jours à cette révision dont la tâche est dévolue à la commission de révision des dépenses. «Couper c'est un gros mot, affirme Mme Goneau, en réponse à une question d'un représentant du Droit. Il faut revoir si on offre les services de différentes façons et voir s'il y a encore un désir pour certains services.»