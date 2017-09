Les familles et les aînés priorisés

Mathieu Bélanger

Mathieu Bélanger

Des parcs et espaces verts mieux équipés et adaptés au vieillissement de la population, plus d'activités pour les aînés, des jeux d'eau encore ouverts à l'automne s'il fait chaud et plus d'accessibilité pour les cours de natation, c'est ce que promet Action Gatineau aux familles et aux aînés, deux clientèles qui se retrouvent « au coeur des priorités » de l'équipe du maire sortant Maxime Pedneaud-Jobin.