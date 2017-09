Future bibliothèque du Plateau: les propositions sont présentées

Le jury composé de représentants de la Ville, d'architectes et d'un ingénieur commence à délibérer dès vendredi.

Environ 70 citoyens ont assisté aux présentations et ont pu voter pour leur projet favori. Ces bulletins compteront pour 10 % de la note totale du jury attribuée aux quatre finalistes.

Les équipes ont misé beaucoup sur de grandes fenestrations dans leur proposition d'immeuble respective, question de favoriser au maximum la lumière naturelle, ainsi que l'adoption d'un concept végétal pour le toit. Minimiser les îlots de chaleur fait aussi partie des ambitions des architectes et ingénieurs venus présenter leur projet.

Les finalistes ont d'ailleurs retenu l'importance d'intégrer la bâtisse avec son environnement sur la rue Bruxelles, notamment avec le parc Central et la future place publique.

« On invite les gens à venir près de la bibliothèque, pour venir à la bibliothèque », a résumé un représentant d'un des consortiums durant sa présentation.

La Ville de Gatineau vise une certification LEED argent pour ce nouvel immeuble municipal. Il s'agit d'un projet global d'environ 13 millions $, dont 7,5 millions $ iront pour la construction.

Le conseiller municipal du district du Plateau, Maxime Tremblay, a indiqué que les bibliothèques sont devenues des milieux de vie avec des espaces communs, d'autres plus silencieux, comprenant aussi des salles de rencontres et des locaux communautaires.

« C'est vraiment devenu un milieu de vie culturel. C'est plus que seulement s'y rendre pour aller chercher un livre », a expliqué l'élu municipal.

Les équipes finalistes sont : Anne Carrier architecture et Les architectes Carrier Savard Labelle, avec la firme d'ingénierie WSP ; Atelier TAG et NEUF architectes, en consortium avec la firme d'ingénierie Cima + ; KANVA et Perkins + Will, avec les firmes d'ingénierie Blackwell, Smith + Andersen et Quadrivium ; Saucier + Perrotte architectes avec les firmes d'ingénierie NCK, Dumont Groupe-Conseil et Bouthillette Parizeau.

Leurs projets comprennent des zones pour les enfants, pour les adolescents et pour les adultes.

C'était la première fois que les propositions des finalistes étaient dévoilées. Si des équipes devaient terminer ex aequo, le jury désignera le lauréat en choisissant l'équipe ayant obtenu le meilleur pointage au vote citoyen.