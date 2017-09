Gatineau et Montréal intensifient leur collaboration

Les villes de Gatineau et Montréal s'entendent pour renforcer leur coopération dans différends domaines où ils partagent des enjeux communs.

Les maires Maxime Pedneaud-Jobin et Denis Coderre ont signé une déclaration de coopération et de partenariat, jeudi, à l'hôtel de ville de Montréal. Les deux municipalités acceptent ainsi de partager leur expertise, leurs meilleures pratiques et d'entretenir un dialogue soutenu dans neuf domaines où ils rencontrent des enjeux communs.

Ainsi, Montréal et Gatineau partageront des stratégies et des pratiques en matière de logement, particulièrement axées sur la variété de l'offre pour les personnes à faible revenu, les familles et les clientèles aux besoins particuliers.

Les liens seront aussi resserrés dans le domaine de l'immigration. Les deux villes sont des pôles importants pour l'accueil de nouveaux arrivants. Le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal sera appelé à jouer un rôle déterminant à cet effet.

Les maires Pedneaud-Jobin et Coderre souhaitent aussi s'engager dans un processus concret de réconciliation avec les communautés autochtones. Ils partageront à cet effet leurs expériences d'intégration de cette culture dans le développement social, culturel et économique.

Tourisme

Des millions de touristes visitent les deux villes chaque année et il devenait pertinent de développer une stratégie commune permettant aux touristes montréalais de visiter et connaître également la Ville de Gatineau, et vice versa. De grands événements communs pourraient aussi éventuellement voir le jour.

L'itinérance, la prévention de la criminalité, le développement économique, l'environnement et les mesures d'urgence sont les autres domaines où la coopération entre Montréal et Gatineau deviendra plus intense.